Visite guidée de la maintenance du matériel roulant, SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie, Clichy
samedi 19 septembre 2026 · SNCF Voyageurs - Technicentre Normandie · Clichy
Informations pratiques
Visite guidée de la maintenance du matériel roulant Samedi 19 septembre, 09h00 SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie Hauts-de-Seine
Réservation à partir du 3/09, dès 8 ans, pantalon et chaussures fermées obligatoires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Découvrez les installations et les métiers de la maintenance du matériel roulant au Technicentre de Clichy. Les agents de maintenance de SNCF Voyageurs Lignes Normandes seront présents pour vous faire découvrir leur quotidien et vous expliquer leur travail directement sur les trains présents dans l’atelier.
SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie 38 bis rue de Neuilly 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] Coordonnées GPS : 48.900002, 2.300000
Visite commentée
©sncfvoyageurslignesnormandes
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