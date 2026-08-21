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Visite guidée de la maintenance du matériel roulant, SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie, Clichy

samedi 19 septembre 2026 · SNCF Voyageurs - Technicentre Normandie · Clichy

Visite guidée de la maintenance du matériel roulant, SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie, Clichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
SNCF Voyageurs - Technicentre Normandie
Adresse
38 bis rue de Neuilly 92110 Clichy
Ville
92110 Clichy
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Réservation à partir du 3/09, dès 8 ans, pantalon et chaussures fermées obligatoires.

Visite guidée de la maintenance du matériel roulant Samedi 19 septembre, 09h00 SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie Hauts-de-Seine

Réservation à partir du 3/09, dès 8 ans, pantalon et chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découvrez les installations et les métiers de la maintenance du matériel roulant au Technicentre de Clichy. Les agents de maintenance de SNCF Voyageurs Lignes Normandes seront présents pour vous faire découvrir leur quotidien et vous expliquer leur travail directement sur les trains présents dans l’atelier.

SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie 38 bis rue de Neuilly 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] Coordonnées GPS : 48.900002, 2.300000
Visite commentée

©sncfvoyageurslignesnormandes

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