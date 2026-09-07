AGENDA · Clichy
Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Clichy
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Clichy
Informations pratiques
Visite libre de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel de Ville Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Parcourez librement l’Hôtel de Ville et admirez toute la richesse de son architecture.
Hôtel de Ville 80 boulevard Jean-Jaurès 92110 Clichy-la-Garenne Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite libre
Clichy
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