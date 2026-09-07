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AGENDA · Clichy

Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Clichy

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Clichy

Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Clichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
80 boulevard Jean-Jaurès 92110 Clichy-la-Garenne
Ville
92110 Clichy
Département
Hauts-de-Seine

Visite libre de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel de Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Parcourez librement l’Hôtel de Ville et admirez toute la richesse de son architecture.

Hôtel de Ville 80 boulevard Jean-Jaurès 92110 Clichy-la-Garenne Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite libre

Clichy

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