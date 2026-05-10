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Visite de l’Hôtel de ville de Belfort, Hôtel de ville de Belfort, Belfort

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Belfort · Belfort

Visite de l’Hôtel de ville de Belfort, Hôtel de ville de Belfort, Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Belfort
Adresse
Place d'Armes, 90000 Belfort
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Sur inscription.

Visite de l’Hôtel de ville de Belfort 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’Hôtel de ville de Belfort.
La municipalité acquiert cet hôtel particulier en 1785 auprès de la famille Noblat. Kléber, futur général, est chargé d’en étudier la transformation en hôtel de ville. La façade extérieure et la salle Kléber gardent encore aujourd’hui leur aspect d’origine. La salle d’Honneur est réalisée en 1810. On y trouve aujourd’hui cinq tableaux qui retracent les grandes étapes de l’histoire de Belfort.

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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’Hôtel de ville de Belfort.

© Alexandre Baehr / Ville de Belfort

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