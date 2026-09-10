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Visite de l’hôtel de ville de Cambrai, Hôtel de ville de Cambrai, Cambrai

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Cambrai · Cambrai

Visite de l’hôtel de ville de Cambrai, Hôtel de ville de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Cambrai
Adresse
2 rue de nice Cambrai
Ville
59400 Cambrai
Département
Nord
Tarif
Réservation obligatoire

Visite de l’hôtel de ville de Cambrai 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Cambrai Nord

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’hôtel de ville
Samedi à 14h, 15h30 et 17h et dimanche à 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h
→ RDV devant l’hôtel de ville, place Aristide Briand

Parcourez les différentes salles d’apparat de l’hôtel de ville, reconstruit après les destructions de la Grande Guerre.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai
Durée 1h. Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Hôtel de ville de Cambrai 2 rue de nice Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
L’hôtel de ville

François Moreau

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