Visite de l’hôtel de ville de Cambrai, Hôtel de ville de Cambrai, Cambrai

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Cambrai · Cambrai

Informations pratiques

Visite de l’hôtel de ville de Cambrai 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Cambrai Nord

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’hôtel de ville

Samedi à 14h, 15h30 et 17h et dimanche à 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h

→ RDV devant l’hôtel de ville, place Aristide Briand

Parcourez les différentes salles d’apparat de l’hôtel de ville, reconstruit après les destructions de la Grande Guerre.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

Durée 1h. Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Hôtel de ville de Cambrai 2 rue de nice Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

L’hôtel de ville

François Moreau