Visite de l’hôtel de ville de Cambrai, Hôtel de ville de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Visite de l’hôtel de ville de Cambrai 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Cambrai Nord
Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’hôtel de ville
Samedi à 14h, 15h30 et 17h et dimanche à 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h
→ RDV devant l’hôtel de ville, place Aristide Briand
Parcourez les différentes salles d’apparat de l’hôtel de ville, reconstruit après les destructions de la Grande Guerre.
Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai
Durée 1h. Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
Hôtel de ville de Cambrai 2 rue de nice Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
L’hôtel de ville
François Moreau
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