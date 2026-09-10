Visite de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Visite de l’hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Ancienne demeure du maréchal d’Empire Nicolas-Charles Oudinot, l’hôtel de ville fut investi par la municipalité en 1868. Du salon des mariages au salon des maréchaux en passant par le bureau du maire et la salle du conseil municipal, l’hôtel de ville conserve encore aujourd’hui de nombreux souvenirs de son histoire. Le maire et les élus seront présents pour vous accueillir et vous faire visiter le lieu.
Hôtel de Ville 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-20263 »}] Bâti à l’extérieur de la ville en 1803, l’actuel hôtel de ville est dû à la volonté du maréchal Charles-Nicolas Oudinot de posséder, dans sa ville natale, une habitation digne de sa position d’officier militaire. Construit entre cour et jardin, selon les canons esthétiques de l’époque, il fut acquis par la municipalité en 1868, à la suite du décès de la veuve du maréchal, afin d’y installer la maison commune et d’offrir aux Barisiens un parc verdoyant au cœur de la cité.
Ancienne demeure du maréchal d’Empire Nicolas-Charles Oudinot, l’hôtel de ville fut investi par la municipalité en 1868. Du salon des mariages au salon des maréchaux en passant par le bureau du maire…
©ville de Bar-le-Duc
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