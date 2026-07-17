Visite de l’hôtel des ventes, Salle des ventes Pierre Petit – Montluçon, Montluçon

Informations pratiques

Visite de l’hôtel des ventes Samedi 19 septembre, 10h00 Salle des ventes Pierre Petit – Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez visiter l’Hôtel des ventes et découvrir à cette occasion une exposition de la vente prévue le 26 septembre. Vous aurez accès en avant première aux secrets cachés derrière les enchères.

Salle des ventes Pierre Petit – Montluçon 9 rue Pierre Petit, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 22 66 Salle des Ventes Parking payant, proche MuPop, proche église St-Pierre

Venez visiter l’Hôtel des ventes et découvrir à cette occasion une exposition de la vente prévue le 26 septembre. Vous aurez accès en avant première aux secrets cachés derrière les enchères.

©Hôtel des ventes