Visite de l’hôtel des ventes, Salle des ventes Pierre Petit – Montluçon, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Salle des ventes Pierre Petit - Montluçon · Montluçon
Informations pratiques
Visite de l’hôtel des ventes Samedi 19 septembre, 10h00 Salle des ventes Pierre Petit – Montluçon Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez visiter l’Hôtel des ventes et découvrir à cette occasion une exposition de la vente prévue le 26 septembre. Vous aurez accès en avant première aux secrets cachés derrière les enchères.
Salle des ventes Pierre Petit – Montluçon 9 rue Pierre Petit, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 22 66 Salle des Ventes Parking payant, proche MuPop, proche église St-Pierre
Venez visiter l’Hôtel des ventes et découvrir à cette occasion une exposition de la vente prévue le 26 septembre. Vous aurez accès en avant première aux secrets cachés derrière les enchères.
©Hôtel des ventes
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