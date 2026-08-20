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Visite de l’Hôtel Grand Quartier Général de Clévans – Patrimoine Militaire, Hôtel de Clévans, Besançon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Clévans · Besançon

Visite de l’Hôtel Grand Quartier Général de Clévans – Patrimoine Militaire, Hôtel de Clévans, Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Clévans
Adresse
4, rue du Général Lecourbe 25000 Besançon
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Cet hôtel n'est pas aux normes PMR

Visite de l’Hôtel Grand Quartier Général de Clévans – Patrimoine Militaire 19 et 20 septembre Hôtel de Clévans Doubs

Cet hôtel n’est pas aux normes PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’hôtel de Clévans, édifié en 1739, est actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon. Au fil des années, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnalités célèbres, parmi lesquelles le duc d’Aumale (fils du roi Louis-Philippe), le baron Marulaz et le général de Lattre de Tassigny. De 1943 à 1944, l’hôtel a également servi de siège à la Gestapo. Malgré les aléas du temps et les événements historiques, ce lieu a su conserver son caractère authentique.

Hôtel de Clévans 4, rue du Général Lecourbe 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté L’hôtel de Clévans, édifié en 1739, est actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon. Au fil des années, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnalités célèbres, parmi lesquelles le duc d’Aumale (fils du roi Louis-Philippe), le baron Marulaz et le général de Lattre de Tassigny. De 1943 à 1944, l’hôtel a également servi de siège à la Gestapo. Malgré les aléas du temps et les événements historiques, ce lieu a su conserver son caractère authentique. Pas parking à proximité
L’hôtel de Clévans, édifié en 1739, est actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon. Au fil des années, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnalités parmi…

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