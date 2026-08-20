Visite de l’Hôtel Grand Quartier Général de Clévans – Patrimoine Militaire, Hôtel de Clévans, Besançon

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel Grand Quartier Général de Clévans – Patrimoine Militaire 19 et 20 septembre Hôtel de Clévans Doubs

Cet hôtel n’est pas aux normes PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’hôtel de Clévans, édifié en 1739, est actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon. Au fil des années, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnalités célèbres, parmi lesquelles le duc d’Aumale (fils du roi Louis-Philippe), le baron Marulaz et le général de Lattre de Tassigny. De 1943 à 1944, l’hôtel a également servi de siège à la Gestapo. Malgré les aléas du temps et les événements historiques, ce lieu a su conserver son caractère authentique.

Hôtel de Clévans 4, rue du Général Lecourbe 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté L’hôtel de Clévans, édifié en 1739, est actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon. Au fil des années, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnalités célèbres, parmi lesquelles le duc d’Aumale (fils du roi Louis-Philippe), le baron Marulaz et le général de Lattre de Tassigny. De 1943 à 1944, l’hôtel a également servi de siège à la Gestapo. Malgré les aléas du temps et les événements historiques, ce lieu a su conserver son caractère authentique. Pas parking à proximité

L’hôtel de Clévans, édifié en 1739, est actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon. Au fil des années, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnalités parmi…

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