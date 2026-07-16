Visite de l’île de Devant, Île de Devant, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Visite de l’île de Devant 19 et 20 septembre Île de Devant Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Explorez l’île de Devant et découvrez un patrimoine naturel et historique exceptionnel : faune, flore préservée et vestiges du passé. Depuis ses sentiers aménagés, profitez d’un panorama remarquable sur Conflans-Sainte-Honorine, avec vue sur la tour Montjoie, l’église Saint-Maclou et le château du Prieuré.

Accessible en Conflanette depuis le centre-ville, l’île se visite à pied grâce à un parcours forestier jalonné de bancs et de panneaux pédagogiques dédiés à la biodiversité et à la protection de l’environnement.

Ne manquez pas l’ancien bâtiment Shell reconverti en nichoir à chauves-souris, sublimé par une fresque monumentale de l’artiste Dzia représentant ces fascinants mammifères.

Île de Devant Halte fluviale 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.terres-de-seine.fr »}]

Circuit sur l’île de Devant

©Ville de Conflans