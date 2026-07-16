Visite de l’île de Devant, Île de Devant, Conflans-Sainte-Honorine
samedi 19 septembre 2026 · Île de Devant · Conflans-Sainte-Honorine
Informations pratiques
Visite de l’île de Devant 19 et 20 septembre Île de Devant Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Explorez l’île de Devant et découvrez un patrimoine naturel et historique exceptionnel : faune, flore préservée et vestiges du passé. Depuis ses sentiers aménagés, profitez d’un panorama remarquable sur Conflans-Sainte-Honorine, avec vue sur la tour Montjoie, l’église Saint-Maclou et le château du Prieuré.
Accessible en Conflanette depuis le centre-ville, l’île se visite à pied grâce à un parcours forestier jalonné de bancs et de panneaux pédagogiques dédiés à la biodiversité et à la protection de l’environnement.
Ne manquez pas l’ancien bâtiment Shell reconverti en nichoir à chauves-souris, sublimé par une fresque monumentale de l’artiste Dzia représentant ces fascinants mammifères.
Île de Devant Halte fluviale 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.terres-de-seine.fr »}]
Circuit sur l’île de Devant
©Ville de Conflans
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