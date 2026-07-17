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Visite de l’imprimerie lithographique Geistel, Imprimerie litho Geistel, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Imprimerie litho Geistel · Strasbourg

Visite de l’imprimerie lithographique Geistel, Imprimerie litho Geistel, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Imprimerie litho Geistel
Adresse
48 rue du gazon 67200 Strasbourg
Ville
67200 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace
Tarif
limité à 13 toutes les heures, inscription obligatoire : https://www.assolithogeistel.fr/collect/description/726366-h-visite-de-l-imprimerie-geistel-jep-2026

Visite de l’imprimerie lithographique Geistel Samedi 19 septembre, 09h00 Imprimerie litho Geistel Collectivité européenne d’Alsace

limité à 13 toutes les heures, inscription obligatoire : https://www.assolithogeistel.fr/collect/description/726366-h-visite-de-l-imprimerie-geistel-jep-2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle, visite guidée par groupe de 13 personnes, par tranche horaire, d’une imprimerie lithographique dans l’état de son arrêt en 1952.
Inscription obligatoire :https://www.assolithogeistel.fr/collect/description/726366-h-visite-de-l-imprimerie-geistel-jep-2026

Imprimerie litho Geistel 48 rue du gazon 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Quartier des Cèdres Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0608675002 http://www.assolithogeistel.fr https://www.facebook.com/AssoLithoGeistel;https://www.instagram.com/fonds_geistel/ [{« link »: « https://www.assolithogeistel.fr/collect/description/726366-h-visite-de-l-imprimerie-geistel-jep-2026 »}] Tram ligne A -arrêt saint Florent ou parking -relais des grands Ducs à 350 m
Visite exceptionnelle, visite guidée par groupe de 13 personnes, par tranche horaire, d’une imprimerie lithographique dans l’état de son arrêt en 1952.

©Alain Hurstel

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