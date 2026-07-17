Visite de l’imprimerie lithographique Geistel, Imprimerie litho Geistel, Strasbourg

Informations pratiques

Visite de l’imprimerie lithographique Geistel Samedi 19 septembre, 09h00 Imprimerie litho Geistel Collectivité européenne d’Alsace

limité à 13 toutes les heures, inscription obligatoire : https://www.assolithogeistel.fr/collect/description/726366-h-visite-de-l-imprimerie-geistel-jep-2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle, visite guidée par groupe de 13 personnes, par tranche horaire, d’une imprimerie lithographique dans l’état de son arrêt en 1952.

Inscription obligatoire :https://www.assolithogeistel.fr/collect/description/726366-h-visite-de-l-imprimerie-geistel-jep-2026

Imprimerie litho Geistel 48 rue du gazon 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Quartier des Cèdres Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0608675002 http://www.assolithogeistel.fr https://www.facebook.com/AssoLithoGeistel;https://www.instagram.com/fonds_geistel/ [{« link »: « https://www.assolithogeistel.fr/collect/description/726366-h-visite-de-l-imprimerie-geistel-jep-2026 »}] Tram ligne A -arrêt saint Florent ou parking -relais des grands Ducs à 350 m

Visite exceptionnelle, visite guidée par groupe de 13 personnes, par tranche horaire, d’une imprimerie lithographique dans l’état de son arrêt en 1952.

©Alain Hurstel