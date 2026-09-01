Visite de l’installation technique du Centre Aquatique L’O’ des Sucs Centre Aquatique L’O’ des Sucs Yssingeaux
samedi 19 septembre 2026 · Centre Aquatique L'O' des Sucs · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Visite de l’installation technique du Centre Aquatique L’O’ des Sucs
Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les sous-sols et leurs installations de traitement de l’eau, de chauffage et de ventilation. Cette visite commentée présente les solutions mises en œuvre pour améliorer la performance énergétique et réduire les consommations.
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Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63
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English :
Discover the basements and their water treatment, heating, and ventilation systems. This guided tour highlights the solutions implemented to improve energy efficiency and reduce energy consumption.
L’événement Visite de l’installation technique du Centre Aquatique L’O’ des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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