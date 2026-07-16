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AGENDA · Gleizé

Visite de l’IRM Plateau d’Ouilly Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Plateau d'Ouilly · Gleizé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Plateau d'Ouilly
Adresse
Hôpital de Villefranche-sur-Saône
Ville
69400 Gleizé
Département
Rhône
Tarif

Gleizé

Visite de l’IRM

Plateau d’Ouilly Hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Cet espace dédié aux examens d’IRM pourra également être visité. Une bonne occasion de découvrir un équipement IRM de dernière génération et de visiter ces locaux conçus pour accueillir des patients petits et grands.
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Plateau d’Ouilly Hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

This area dedicated to MRI exams will also be open to visitors. This is a great opportunity to see state-of-the-art MRI equipment and tour these facilities, which are designed to accommodate patients of all ages.

L’événement Visite de l’IRM Gleizé a été mis à jour le 2026-07-16 par Beaujolais Tourisme

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