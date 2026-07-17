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Visite de l’Opéra de Lille, Opéra de Lille, Lille

samedi 17 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille

Visite de l’Opéra de Lille, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

Visite de l’Opéra de Lille 17 octobre et 7 novembre Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Un samedi par mois, découvrez l’histoire et l’architecture de l’Opéra de Lille au cours d’une visite guidée du bâtiment, en compagnie d’un membre de l’équipe. Vous déambulerez de la Grande salle aux terrasses du toit (si le temps le permet).
Durée 1h
Sur réservation (6 €)

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385116&gtmStepTracking=true »}]
Histoire d’hier et d’aujourd’hui

© Simon Gosselin

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