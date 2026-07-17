Visite de l’Opéra de Lille, Opéra de Lille, Lille
samedi 17 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Visite de l’Opéra de Lille 17 octobre et 7 novembre Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Un samedi par mois, découvrez l’histoire et l’architecture de l’Opéra de Lille au cours d’une visite guidée du bâtiment, en compagnie d’un membre de l’équipe. Vous déambulerez de la Grande salle aux terrasses du toit (si le temps le permet).
Durée 1h
Sur réservation (6 €)
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385116>mStepTracking=true »}]
Histoire d’hier et d’aujourd’hui
© Simon Gosselin
À voir aussi à Lille (Nord)
- Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 17 juillet 2026
- « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air !, Le Grand Sud, Lille 18 juillet 2026
- Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille 18 juillet 2026
- Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille 18 juillet 2026
- Infamous Bal – Lille Centre, Place du Théâtre et Grand-Place, Lille 18 juillet 2026