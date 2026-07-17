Visite de l’Opéra de Lille, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Visite de l’Opéra de Lille 17 octobre et 7 novembre Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Un samedi par mois, découvrez l’histoire et l’architecture de l’Opéra de Lille au cours d’une visite guidée du bâtiment, en compagnie d’un membre de l’équipe. Vous déambulerez de la Grande salle aux terrasses du toit (si le temps le permet).

Durée 1h

Sur réservation (6 €)

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385116>mStepTracking=true »}]

Histoire d’hier et d’aujourd’hui

© Simon Gosselin