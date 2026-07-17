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Visite de l’orgue du Temple d’Orléans, Église protestante unie d’Orléans, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Église protestante unie d'Orléans · Orléans

Visite de l’orgue du Temple d’Orléans, Église protestante unie d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église protestante unie d'Orléans
Adresse
Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans, France
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret

Visite de l’orgue du Temple d’Orléans Samedi 19 septembre, 15h30 Église protestante unie d’Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un orgue fut installé en 1839 mais l’orgue Alfred Kern actuel n’a été construit qu’en 1964. Il a été relevé en 1997 et 2022 par Yves Fossaert.

Église protestante unie d’Orléans Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238537271 https://orleans.epudf.org Édifice bâti à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont, vendue en 1793, sur un projet de l’architecte François Pagot. C’est un édifice de plan central circulaire, couvert autrefois d’une coupole. Cette rotonde a un diamètre de 14,80m. Il s’ouvre par un portail d’ordonnance ionique à fronton. L’ensemble est couronné d’un entablement d’ordre ionique, orné de triglyphes et métopes, ces dernières décorées de médaillons à rayons.
Visite et découverte de l’orgue du Temple d’Orléans

©AOT

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