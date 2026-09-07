Visite de l’orgue historique suivie d’un concert !, Église Saint-Jean-Baptiste, Bagnols-sur-Cèze

Informations pratiques

Visite de l’orgue historique suivie d’un concert ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Jean-Baptiste Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites et concert de l’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste

Découvrez l’orgue historique de l’église Saint-Jean-Baptiste, récemment restauré, en compagnie de Michel Chanard, organiste titulaire, qui en dévoilera les particularités.

À 18h, les visiteurs pourront prolonger leur visite par un concert donné sur cet instrument remarquable.

Église Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie L’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (inscrite MH) dont les éléments les plus anciens sont datés du XIe siècle, a fait l’objet d’une restauration intérieure d’envergure entre 2017 et 2019. Depuis sa construction, plusieurs campagnes d’agrandissement et d’aménagement se sont succédées dont la dernière date des années 1840. De nombreux objets qu’elle renferme sont protégés au titre des monuments historiques, dont l’orgue de Boisselin (buffet classé MH) et plusieurs tableaux et sculptures.

Visites et concert de l’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste

©Ville de Bagnols-sur-Cèze