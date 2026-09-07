Visite guidée de la tour d’un ancien hôtel particulier, Tour de l’hôtel Mallet, Bagnols-sur-Cèze
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'hôtel Mallet · Bagnols-sur-Cèze
Informations pratiques
Visite guidée de la tour d’un ancien hôtel particulier 19 et 20 septembre Tour de l’hôtel Mallet Gard
Gratuit. Sans réservation. L’ascension étant un peu délicate sur la fin, la visite d’enfants de moins de 10 ans et de personnes à mobilité réduite est déconseillée. Départ des visites toutes les 30 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
️ Visite guidée : ascension d’une tour d’escalier
Gravissez la tour d’escalier d’un ancien hôtel particulier pour atteindre sa terrasse offrant une vue panoramique sur la place Auguste-Mallet et la campagne environnante.
La visite vous permettra également de découvrir les décors peints et les sculptures qui ornent l’escalier.
Départs des visites toutes les 30 minutes.
Tour de l’hôtel Mallet Place Auguste-Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 04 66 50 50 50 http://www.bagnolssurceze.fr La tour de l’hôtel Mallet fait partie d’un ancien hôtel particulier. Du sommet de la tour, il y a une vue imprenable sur la place Auguste Mallet, ses arcades et l’hôtel de ville.
️ Visite guidée : ascension d’une tour d’escalier
©Ville de Bagnols-sur-Cèze
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