Visite flash de l’exposition « Lena Vandrey. Peintures, dessins et cut-out », Musée Albert-André et archives municipales, Bagnols-sur-Cèze

Informations pratiques

Visite flash de l’exposition « Lena Vandrey. Peintures, dessins et cut-out » 19 et 20 septembre Musée Albert-André et archives municipales Gard

Gratuit. Sans inscription dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite flash consacrée à Léna Vandrey (1941-2018), artiste autodidacte née en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Installée à Paris en 1959, puis dans le Gard en 1967, elle s’engage dans le mouvement féministe français dès les années 1970.

Son œuvre mêle écriture, peinture et sculpture, notamment à partir de matériaux de récupération. À travers des thèmes historiques, symboliques et mythologiques, elle explore la condition et l’identité des femmes.

En 2002, elle crée le Musée des Anges-Léna Vandrey à Bourg-Saint-Andéol.

Musée Albert-André et archives municipales Place Auguste Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze, France Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 0466505056 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-albert-andre

Visite flash sur l’artiste Léna Vandrey (1941-2018), artiste autodidacte née en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, s’installe à Paris en 1959 puis dans le Gard en 1967. Engagée dans le dès à…

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