Visite de Saillans en Pays Voconces avec Andarta Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans Saillans

lundi 24 août 2026 · Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Saillans

Visite de Saillans en Pays Voconces avec Andarta

Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montee de la Soubeyranne Saillans Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 08:30:00

fin : 2026-08-24 10:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Visitons le village et ses ruelles médiévales avec David le barde, passeur de mémoire ! Un territoire longtemps appelé Pays des Voconces, d’après le nom d’une confédération Gauloise, dont la divinité tutélaire était Andarta, la légendaire déesse-ourse.

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Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montee de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 63 65 57

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English :

Let’s explore the village and its medieval alleyways with David the bard, the keeper of memories! This region was long known as the Land of the Voconces, named after a Gallic confederation whose patron deity was Andarta, the legendary bear goddess.

L’événement Visite de Saillans en Pays Voconces avec Andarta Saillans a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme