Informations pratiques

Saillans

Vogue de Saillans

Centre village Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

A partir de 8h Aubades par Les Bestioles et Le Taraf. 14h Concours de pétanque en doublette (place de la République). 22h Bal avec l’orchestre Mascara . Fête foraine, manèges, attractions…

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Centre village Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52

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English :

Starting at 8 a.m.: Morning performances by Les Bestioles and Le Taraf. 2 p.m.: Doubles pétanque tournament (Place de la République). 10 p.m.: Dance with the Mascara band. Fair, rides, attractions…

L’événement Vogue de Saillans Saillans a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme