Vogue de Saillans Saillans
dimanche 23 août 2026 · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Vogue de Saillans
Centre village Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
A partir de 8h Aubades par Les Bestioles et Le Taraf. 14h Concours de pétanque en doublette (place de la République). 22h Bal avec l’orchestre Mascara . Fête foraine, manèges, attractions…
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Centre village Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52
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English :
Starting at 8 a.m.: Morning performances by Les Bestioles and Le Taraf. 2 p.m.: Doubles pétanque tournament (Place de la République). 10 p.m.: Dance with the Mascara band. Fair, rides, attractions…
L’événement Vogue de Saillans Saillans a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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