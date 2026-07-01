Visite de Saint-Irénée, Église Saint-Irénée, Lyon

Informations pratiques

Visite de Saint-Irénée 19 et 20 septembre Église Saint-Irénée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite du site saint Irénée :

Eglise du 19ème s. avec les vitraux de L. Bégulle qui font mémoire des martyrs de lyon des 2ème et 3ème siècle. Tombeau de saint gébuin -1er primat des gaules lyonnais.

Crypte du 6ème s. qui abrita le corps de st irénée 2ème évêque de Lyon au 2ème siècle, ainsi que les corps de 2 autres martyrs du 2ème s. Une 4ème grande restauration vient de s’achever.et a permis de retrouver des appareils de pierres du 6ème s. et de l’époque carolingienne ainsi que des peintures du 13ème et 19ème s.

Un Calvaire- le seul Calvaire en plein air de Lyon et un chemin de croix implantés entre le 17ème s. et le 19ème s. complètent l’ensemble Eglise/ Crypte.

Visite à 15h , samedi et dimanche.

Église Saint-Irénée Place Saint Irénée, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0977716634 https://www.patrimoine-lyon.org/secteur_unesco/fourviere/saint-irenee/la-crypte L’église Saint-Irénée renferme avec sa crypte le monument religieux le plus ancien de Lyon encore en activité. Étroitement liée aux débuts du christianisme à Lyon, la crypte abritait les corps de deux martyrs, premiers chrétiens persécutés à Lugdunum ainsi que celui de Saint Irénée. L’histoire n’a pas épargné l’édifice : destructions lors des temps troublés du haut Moyen Âge, saccage des protestants, ravage du temps, il est à chaque fois relevé. La dernière restauration/reconstruction datant du XIXe siècle nous a donné l’église que nous connaissons actuellement.

Visite du site saint Irénée :

©Razoux ch.