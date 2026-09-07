Visite de Schweighouse : patrimoine historique et religieux, Eglise Saint-Michel, Schweighouse-sur-Moder

Informations pratiques

Visite de Schweighouse : patrimoine historique et religieux Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Michel Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Parcours de visite des monuments religieux en péril ou restaurés de Schweighouse, de l’église Saint-Michel à la chapelle Saint-Gangolphe, pour comprendre qui sont ces personnages et comment leur histoire est liée à celle de Lautenbach-Schweighouse.

Eglise Saint-Michel rue du général de Gaulle 68610 Schweighouse Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est L’église Saint-Michel de Schweighouse a été construite en 1884 à l’instigation du curé Erbland de Lautenbach. Avant cette date les fidèles de Schweighouse se rendaient à la collégiale de Lautenbach.

Le mobilier de l’église date de la fin du XIXè siècle (le maître-autel par l’entreprise Brutschi de Ribeauvillé en 1907). On en retiendra surtout les trois tableaux offerts par leur créateur le peintre Alexandre Bida (1831-1895), élève d’Eugène Delacroix, un des meilleurs dessinateurs orientalistes de son époque. Il avait épousé une demoiselle Astruc et résidait dans la maison de maître des Marin-Astruc à quelques centaines de mètres de l’église.

*Le tableau de l’autel latéral nord : représente la Sainte Famille. Il est daté de 1889 et représente saint Joseph charpentier, Jésus lisant et la Vierge filant.

*Le tableau de l’autel latéral sud : représente la Vierge tenant Jésus par la main. Il est également daté de Buhl en 1889. D’après un témoignage noté par le curé Ziegler, le modèle de la Vierge serait Mme Bida elle- même.

*Le 3ème tableau représente la décollation de saint Jean-Baptiste. Il est daté de 1887. Là, le peintre aurait choisi ses modèles dans la population locale : pour le bourreau il s’agirait de Jean-Baptiste Hueber, tandis que pour Herodiade, il s’agirait de Marie Fischer. Cette huile sur toile reprend la composition d’une gravure de Bida qui illustrait déjà le livre « Christ in Art » de l’américain E. Eggleston en 1874.

Découverte des monuments religieux en péril ou restaurés de Schweighouse, de l’église Saint-Michel à la chapelle Saint-Gangolphe.

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