Visite de ville à Beaufort-en-Vallée Musée Joseph Denais Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Visite de ville à Beaufort-en-Vallée

Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Visite de ville à Beaufort-en-Vallée

La visite de la ville met en scène le patrimoine historique et culturel de Beaufort-en-Vallée.

Découvrez les principaux édifices (château, Halles, musée Joseph-Denais, l’église Notre-Dame et ses vitraux, l’Hôtel de ville…), mais aussi les illustres femmes et hommes qui y ont fait l’histoire.

Départ et réservations auprès du musée Joseph-Denais. .

Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

City Tour of Beaufort-en-Vallée

L’événement Visite de ville à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Anjou Vert