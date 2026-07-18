Visite de ville à Beaufort-en-Vallée Musée Joseph Denais Beaufort-en-Anjou
samedi 18 juillet 2026 · Musée Joseph Denais · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Visite de ville à Beaufort-en-Vallée
Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Visite de ville à Beaufort-en-Vallée
La visite de la ville met en scène le patrimoine historique et culturel de Beaufort-en-Vallée.
Découvrez les principaux édifices (château, Halles, musée Joseph-Denais, l’église Notre-Dame et ses vitraux, l’Hôtel de ville…), mais aussi les illustres femmes et hommes qui y ont fait l’histoire.
Départ et réservations auprès du musée Joseph-Denais. .
Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
City Tour of Beaufort-en-Vallée
L’événement Visite de ville à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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