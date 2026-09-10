Visite de ville – Charolles, place de l’église, Charolles, Charolles

Informations pratiques

Visite de ville – Charolles 19 et 20 septembre place de l’église, Charolles Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Au départ de l’église du Sacré-Coeur, vous découvrirez les sites les plus anciens de la ville médiévale de Charolles. Vous parcourerez la cité des comtes charolais jusqu’à l’ancien château des ducs de Bourgogne. La visite se poursuivra par la salle du bailliage, l’ancienne maison des sires de la Madeleine et le prieuré clunisien de la Madeleine.

place de l’église, Charolles Charolles, place de l’église Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Eglise du Sacré – Coeur parking

Au départ de l’église du Sacré-Coeur, vous découvrirez les sites les plus anciens de la ville médiévale de Charolles. Vous parcourerez la cité des comtes charolais jusqu’à l’ancien château des ducs…

©ville de Charolles