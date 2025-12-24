Visite-découverte 1er dimanche du mois La porcelaine de Limoges et ses décors floraux, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Visite-découverte 1er dimanche du mois La porcelaine de Limoges et ses décors floraux, Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 7 juin 2026.
Visite-découverte 1er dimanche du mois La porcelaine de Limoges et ses décors floraux
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
Retracez 250 ans d’histoire de la porcelaine de Limoges sous le prisme des fleurs et des végétaux ! Vous aurez alors la chance d’observer tout un microcosme d’une nature exceptionnellement bien conservée. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite-découverte 1er dimanche du mois La porcelaine de Limoges et ses décors floraux
L’événement Visite-découverte 1er dimanche du mois La porcelaine de Limoges et ses décors floraux Limoges a été mis à jour le 2025-12-23 par Terres de Limousin