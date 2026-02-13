Visite-découverte « 1er dimanche du mois » – La porcelaine de Limoges et ses décors floraux, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Visite-découverte « 1er dimanche du mois » – La porcelaine de Limoges et ses décors floraux Dimanche 7 juin, 10h30, 14h30 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Tarif unique (droit d’entrée inclus) : 4 € par personne.

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins

Retracez 250 ans d’histoire de la porcelaine de Limoges sous le prisme des fleurs et des végétaux ! Vous aurez alors la chance d’observer tout un microcosme d’une nature exceptionnellement bien conservée.

Réservations conseillées sur cultival.fr.

Effectif : 20 participants

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« link »: « https://www.cultival.fr/fr_FR/products/indiv/visite-decouverte-des-collections-1er-dimanche-du-mois »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

