Visite découverte de la Banque de France, Banque de France de Lyon, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Visite découverte de la Banque de France 18 et 19 septembre Banque de France de Lyon Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
A la découverte des locaux de la Banque de France qui datent de 2012, il s’agit de mieux comprendre l’histoire et les missions de cette succursale régionale. La visite permettra de découvrir les endroits stratégiques du bâtiment.
Banque de France de Lyon 4 bis cours Bayard, 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-de-la-banque-de-france-2 »}]
A la découverte des locaux de la Banque de France qui datent de 2012, il s’agit de mieux comprendre l’histoire et les missions de cette succursale régionale. La visite permettra de découvrir les du…
©Ministère de la Culture
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