Visite découverte de la fresque du tribunal, Tribunal d’Étampes, Étampes

Informations pratiques

Visite découverte de la fresque du tribunal 19 et 20 septembre Tribunal d’Étampes Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite découverte de la fresque du palais du Séjour.

Tribunal d’Étampes 1 rue Aristide-Briand 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]

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