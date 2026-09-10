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Visite découverte de la fresque du tribunal, Tribunal d’Étampes, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal d'Étampes · Étampes

Visite découverte de la fresque du tribunal, Tribunal d’Étampes, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tribunal d'Étampes
Adresse
1 rue Aristide-Briand 91150 Étampes
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne
Tarif
Nombre de places limité

Visite découverte de la fresque du tribunal 19 et 20 septembre Tribunal d’Étampes Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite découverte de la fresque du palais du Séjour.

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Visite commentée

©caese

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