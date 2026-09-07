Visite découverte de la Résidence du Sous-préfet, Résidence du sous-préfet, Étampes

Informations pratiques

Visite découverte de la Résidence du Sous-préfet Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00 Résidence du sous-préfet Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée de la Résidence du Sous-préfet.

Résidence du sous-préfet Rue Henri-Tessier 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]

Visite commentée

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