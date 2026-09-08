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Visite découverte de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes

Visite découverte de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour Guinette
Adresse
Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne
Tarif
Nombre de places limité

Visite découverte de la Tour de Guinette 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la Tour de Guinette et découvrir les évolutions du château d’Étampes entre le XIIe siècle et aujourd’hui.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}]
Visite commentée

©Céline Machy Photographe

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