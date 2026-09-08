Visite découverte de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes
Informations pratiques
Visite découverte de la Tour de Guinette 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de la Tour de Guinette et découvrir les évolutions du château d’Étampes entre le XIIe siècle et aujourd’hui.
Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}]
Visite commentée
©Céline Machy Photographe
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