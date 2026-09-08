Visite découverte de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Visite découverte de la Tour de Guinette 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la Tour de Guinette et découvrir les évolutions du château d’Étampes entre le XIIe siècle et aujourd’hui.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}]

Visite commentée

©Céline Machy Photographe