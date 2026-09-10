AGENDA · Étampes
Visite découverte de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Étampes
Informations pratiques
Visite découverte de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir l’Hôtel de Ville et ses salons décorés.
Hôtel de Ville Place de l’Hotel de ville et des Droits de l’Homme 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]
Visite commentée
©caese
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