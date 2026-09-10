Visite découverte de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes

Informations pratiques

Visite découverte de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’Hôtel de Ville et ses salons décorés.

Hôtel de Ville Place de l’Hotel de ville et des Droits de l’Homme 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]

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