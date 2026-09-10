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AGENDA · Étampes

Visite découverte de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Étampes

Visite découverte de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place de l'Hotel de ville et des Droits de l'Homme 91150 Étampes
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne
Tarif
Nombre de places limité

Visite découverte de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’Hôtel de Ville et ses salons décorés.

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Visite commentée

©caese

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