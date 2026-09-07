Visite découverte de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Montpellier

Informations pratiques

Visite découverte de l’hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de ville Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez ce bâtiment monumental conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès pour accueillir l’hôtel de ville de Montpellier, en dialogue avec le Lez et le quartier de Port Marianne.

Hôtel de ville 1 place Georges Frêche 34000 Montpellier Montpellier 34064 Prés d’Arènes Hérault Occitanie

Visitez ce bâtiment monumental conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès pour être l’hôtel de ville de Montpellier, en lien avec le Lez et le quartier Port-Marianne.

©Ville de Montpellier