Visite découverte de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Montpellier
Informations pratiques
Visite découverte de l’hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de ville Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez ce bâtiment monumental conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès pour accueillir l’hôtel de ville de Montpellier, en dialogue avec le Lez et le quartier de Port Marianne.
Hôtel de ville 1 place Georges Frêche 34000 Montpellier Montpellier 34064 Prés d’Arènes Hérault Occitanie
Visitez ce bâtiment monumental conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès pour être l’hôtel de ville de Montpellier, en lien avec le Lez et le quartier Port-Marianne.
©Ville de Montpellier
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