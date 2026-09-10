Visite-découverte des Archives municipales, Châteaudun, Châteaudun
samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Visite-découverte des Archives municipales Samedi 19 septembre, 10h00 Châteaudun Eure-et-Loir
Limité à 10 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite-découverte des Archives municipales de Châteaudun le samedi 19 septembre 2026 (10h-11h30). Présentation de documents emblématiques.
Châteaudun Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 96 63 72 https://www.ville-chateaudun.fr/contacts/archives-municipales/ Le service des Archives municipales se trouve au 5 Mail Flandres Dunkerque (Châteaudun, Eure-et-Loir) Inscription préalable obligatoire par courriel ou téléphone – Accueil limité à 10 personnes
Visite-découverte des Archives municipales de Châteaudun le samedi 19 septembre 2026 (10h-11h30). Présentation de documents emblématiques.
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