Visite-découverte des Archives municipales, Châteaudun, Châteaudun

Informations pratiques

Visite-découverte des Archives municipales Samedi 19 septembre, 10h00 Châteaudun Eure-et-Loir

Limité à 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite-découverte des Archives municipales de Châteaudun le samedi 19 septembre 2026 (10h-11h30). Présentation de documents emblématiques.

Châteaudun Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 96 63 72 https://www.ville-chateaudun.fr/contacts/archives-municipales/ Le service des Archives municipales se trouve au 5 Mail Flandres Dunkerque (Châteaudun, Eure-et-Loir) Inscription préalable obligatoire par courriel ou téléphone – Accueil limité à 10 personnes

Visite-découverte des Archives municipales de Châteaudun le samedi 19 septembre 2026 (10h-11h30). Présentation de documents emblématiques.

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