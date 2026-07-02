Visite découverte des fortifications sur l’eau, Kayak Club, Thionville

Informations pratiques

Visite découverte des fortifications sur l’eau Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00, 17h00 Kayak Club Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ramez au fil de l’eau à la découverte des fortifications de Thionville. Une découverte patrimoniale atypique et sportive !

Départ au Kayak Club.

Kayak Club 6, rue du Parc 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 06 95 89 81 17 https://www.kayakclubthionville.com [{« type »: « email », « value »: « kcthionville@gmail.com »}] Le Kayak Club de Thionville est labellisé par la Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK).

Une reconnaissance officielle qui garantit un encadrement de qualité, le respect des normes de sécurité, et la valeur pédagogique de nos activités.

Ce label atteste également de notre engagement pour un accueil adapté à tous les publics, dans une démarche sportive, éducative et inclusive.

Ramez au fil de l’eau à la découverte des fortifications de Thionville. Une découverte patrimoniale atypique et sportive !

©Ville de Thionville