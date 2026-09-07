Visite découverte du Carillon Bollée, Église Saint-Jacques, Châtellerault

Informations pratiques

Visite découverte du Carillon Bollée 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Vienne

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme, limitée à 10 personnes. Décharge à signer avant la visite. Chaussures fermées obligatoires. Visite déconseillée en cas de problème cardiaque. Escaliers et espaces exigus. Dès 10 ans, accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du carillon Bollée lors d’une visite proposée par l’association des Amis du Carillon Bollée de Châtellerault.

Attention : le lieu est difficile d’accès et la visite est interdite aux enfants de moins de 10 ans.

Église Saint-Jacques Rue Saint-Jacques, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 La Plaine d’Ozon Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549197085 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 05 47 »}]

Visite découverte du carillon Bollée par l’association des Amis du Carillon Bollée de Châtellerault.

©C. Poyant