Visite découverte du jardin botanique et de l’arboretum, Jardin et arboretum de Poulaines, Poulaines

Visite découverte du jardin botanique et de l’arboretum 6 et 7 juin Jardin et arboretum de Poulaines Indre

Gratuit pour les moins de 18 ans . Pas de limite de place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présence , la journée du samedi, du chef jardinier et, le dimanche, de la propriétaire

Visite guidée des jardins, sur le thème de la vue:

– le samedi 15h par le chef jardinier

-le dimanche 15h par la propriétaire

Jardin et arboretum de Poulaines 11 Rue du Château, 36210 Poulaines, France Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33673011523 http://www.jardins.poulaines.com https://www.instagram.com/domainedepoulaines/?hl=fr;https://www.facebook.com/DomainePoulaines/?locale=fr_FR Autodidacte, la propriétaire du domaine de Poulaines, Valérie Esnault, puise son inspiration dans ses souvenirs et ses émotions d’enfance pour aménager son jardin. Les premiers jardins d’agrément du domaine semblent avoir été aménagés au nord du château au milieu du XVIIIe siècle. Par la suite sont plantés un certain nombre d’arbres aujourd’hui centenaires – chênes, féviers et un majestueux séquoia – donnant envie à la propriétaire de créer un jardin appelant à l’unité d’un domaine aux ambiances variées. Pour l’aider dans cette tâche, elle a d’abord fait appel au paysagiste Pierre Joyaux qui a aménagé, à la fin des années 1990, le long d’arbustes fruitiers, un chemin d’eau construit en terrasses suivant un plan en croix de Saint-André. De part et d’autre, les terrasses accueillent une chambre de verdure proposant des plantes aromatiques et une pergola de glycines blanches inspirée des jardins anglais. Puis, la propriétaire a fait la connaissance des pépiniéristes Claudie et Gérard Adeline avec qui elle a décidé de créer un arboretum de plus de 300 espèces. Enfin, elle a demandé au pépiniériste Christian Coureau de tailler les buis en nuage et de planter des bambous en forme de vague. Cette atmosphère, aux diverses formes, odeurs et couleurs, invite le promeneur à flâner dans ces espaces empreints d’intimité et de biodiversité. Depuis Vierzon, A20 Châteauroux puis sortie 9 Graçay, puis D68 D16 D15 – Depuis Issoudun et Valençay, D960.

Présence , la journée du samedi, du chef jardinier et, le dimanche, de la propriétaire

©Thierry Vincent