Visite découverte du jardin du Merlon, Plan d’eau des Galiotes, Aytré

Visite découverte du jardin du Merlon Dimanche 7 juin, 11h00 Plan d’eau des Galiotes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

PRÉSENTATION DU JARDIN DU MERLON, par l’association de quartier Fief des Galères

Découvrez l’hôtel à insectes et échangez sur la vie du jardin dans une ambiance musicale et festive. Buvette sur place.

Tout public | Accès libre

Le jardin du Merlon est un petit jardin partagé situé près du plan d’eau des Galiotes, animé par l’association de quartier du Fief des Galères. Pensé comme un espace convivial et pédagogique, il mêle plantations, biodiversité et sensibilisation à l’environnement, avec notamment un hôtel à insectes et des temps d’échange ouverts aux habitants. C’est un lieu discret mais vivant, qui participe à faire du quartier un espace plus vert, collectif et tourné vers la nature.

Dimanche 7 juin | 11h, plan d’eau des Galiotes

Plan d’eau des Galiotes Allée des Avocettes, 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Parking à proximité

PRÉSENTATION DU JARDIN DU MERLON, par l’association de quartier Fief des Galères

© Association de quartier Fief des Galères