Visite découverte du jardin du Merlon, Plan d’eau des Galiotes, Aytré
Visite découverte du jardin du Merlon, Plan d’eau des Galiotes, Aytré dimanche 7 juin 2026.
Visite découverte du jardin du Merlon Dimanche 7 juin, 11h00 Plan d’eau des Galiotes Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
PRÉSENTATION DU JARDIN DU MERLON, par l’association de quartier Fief des Galères
Découvrez l’hôtel à insectes et échangez sur la vie du jardin dans une ambiance musicale et festive. Buvette sur place.
Tout public | Accès libre
Le jardin du Merlon est un petit jardin partagé situé près du plan d’eau des Galiotes, animé par l’association de quartier du Fief des Galères. Pensé comme un espace convivial et pédagogique, il mêle plantations, biodiversité et sensibilisation à l’environnement, avec notamment un hôtel à insectes et des temps d’échange ouverts aux habitants. C’est un lieu discret mais vivant, qui participe à faire du quartier un espace plus vert, collectif et tourné vers la nature.
Dimanche 7 juin | 11h, plan d’eau des Galiotes
Plan d’eau des Galiotes Allée des Avocettes, 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Parking à proximité
PRÉSENTATION DU JARDIN DU MERLON, par l’association de quartier Fief des Galères
© Association de quartier Fief des Galères
À voir aussi à Aytré (Charente-Maritime)
- Exposition illustrée « Les oiseaux familiers du parc », Parc Jean-Macé, Aytré 6 juin 2026
- ATELIER DE SENSIBILISATION AUX CHAUVES-SOURIS, par Nature Environnement 17, Parc Les Cèdres, Aytré 6 juin 2026
- Atelier d’écriture, par l’auteur Olivier Lebleu, Parc Jean-Macé, Aytré 6 juin 2026
- Atelier de sensibilisation aux abeilles, Parc Pierre Loti, Aytré 6 juin 2026
- Exposition « Au jardin », par Graines d’expression, Médiathèque Elsa Triolet, Aytré 6 juin 2026