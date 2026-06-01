Visite découverte du jardin Wilson, Jardin Wilson, Montluçon
Visite découverte du jardin Wilson, Jardin Wilson, Montluçon samedi 6 juin 2026.
Visite découverte du jardin Wilson Samedi 6 juin, 14h30 Jardin Wilson Allier
20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Une visite découverte vous est proposée autour du jardin Wilson à 14h30 (45 minutes à 1h) Quel a été son origine, de quels espaces est-il composé, que pouvons-nous apercevoir aujourd’hui encore des traces de son histoire ?
Jardin Wilson Place Pierre Petit 03100 Montluçon Allier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 https://www.montlucon-tourisme.fr/ Créé en 1937, le Jardin Wilson est un bel exemple de Jardin à la Française, situé au cœur de la cité médiévale. Parking à proximité
Une visite découverte vous est proposée autour du jardin Wilson à 14h30 (45 minutes à 1h) Quel a été son origine, de quels espaces est-il composé, que pouvons-nous apercevoir aujourd’hui encore des ?…
©service patrimoine -Montluçon Communauté
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