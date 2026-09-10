Visite découverte du théâtre, Théâtre intercommunal, Étampes

Informations pratiques

Visite découverte du théâtre 19 et 20 septembre Théâtre intercommunal Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et les coulisses de ce magnifique théâtre à l’italienne.

Théâtre intercommunal Rue Léon Marquis, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France +33164949909 http://www.etampois-sudessonne.fr/fr/information/4156/theatre-intercommunal-etampes [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164949910 »}] Plongez dans l’univers d’un théâtre d’exception en Essonne, le Petit Théâtre d’Étampes ! Ce lieu intimiste et chaleureux, chargé d’histoire, fait vivre la magie du spectacle depuis plus de 170 ans.

Visite commentée

©Céline Machy Photographe