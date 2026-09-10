Visite découverte du théâtre, Théâtre intercommunal, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre intercommunal · Étampes
Informations pratiques
Visite découverte du théâtre 19 et 20 septembre Théâtre intercommunal Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Venez découvrir l’histoire et les coulisses de ce magnifique théâtre à l’italienne.
Théâtre intercommunal Rue Léon Marquis, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France +33164949909 http://www.etampois-sudessonne.fr/fr/information/4156/theatre-intercommunal-etampes [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164949910 »}] Plongez dans l’univers d’un théâtre d’exception en Essonne, le Petit Théâtre d’Étampes ! Ce lieu intimiste et chaleureux, chargé d’histoire, fait vivre la magie du spectacle depuis plus de 170 ans.
Visite commentée
©Céline Machy Photographe
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