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Visite découverte du théâtre, Théâtre intercommunal, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre intercommunal · Étampes

Visite découverte du théâtre, Théâtre intercommunal, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre intercommunal
Adresse
Rue Léon Marquis, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne
Tarif
Nombre de places limité

Visite découverte du théâtre 19 et 20 septembre Théâtre intercommunal Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et les coulisses de ce magnifique théâtre à l’italienne.

Théâtre intercommunal Rue Léon Marquis, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France +33164949909 http://www.etampois-sudessonne.fr/fr/information/4156/theatre-intercommunal-etampes [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164949910 »}] Plongez dans l’univers d’un théâtre d’exception en Essonne, le Petit Théâtre d’Étampes ! Ce lieu intimiste et chaleureux, chargé d’histoire, fait vivre la magie du spectacle depuis plus de 170 ans.
Visite commentée

©Céline Machy Photographe

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