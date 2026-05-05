Visite découverte du verger-rucher pédagogique, Verger pédagogique, Pontoise

Visite découverte du verger-rucher pédagogique Dimanche 7 juin, 10h00 Verger pédagogique Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Présentation des abeilles par l’AAVO, Amis des Abeilles du Val-d’Oise

Découvrez l’association ici

Verger pédagogique 59 quai Eugène-Turpin 95300 Pontoise Pontoise 95300 Le Chou Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.abeilles95.fr/ »}] Un jardin en bords d’Oise.

Visite commentée du verger-rucher

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