Visite découverte du verger-rucher pédagogique, Verger pédagogique, Pontoise
Visite découverte du verger-rucher pédagogique, Verger pédagogique, Pontoise dimanche 7 juin 2026.
Visite découverte du verger-rucher pédagogique Dimanche 7 juin, 10h00 Verger pédagogique Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Présentation des abeilles par l’AAVO, Amis des Abeilles du Val-d’Oise
Découvrez l’association ici
Verger pédagogique 59 quai Eugène-Turpin 95300 Pontoise Pontoise 95300 Le Chou Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.abeilles95.fr/ »}] Un jardin en bords d’Oise.
Visite commentée du verger-rucher
©V2R
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