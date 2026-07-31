Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Galerie du Cloître · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen
Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte du magnifique orgue Mulheisen, installé à Sainte-Anne-d’Auray grâce à la Fondation du Patrimoine.
Offert par un particulier, il a été installé dans l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, où il est désormais pleinement intégré à l’activité de l’École d’Orgue en Morbihan.
Visite réalisée par Mickaël Gaborieau, organiste co-titulaire de la basilique et enseignant.
Réservation obligatoire
Rdv dans le cloître, l’organiste viendra y chercher les participants. .
Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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