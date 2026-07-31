Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte du magnifique orgue Mulheisen, installé à Sainte-Anne-d’Auray grâce à la Fondation du Patrimoine.

Offert par un particulier, il a été installé dans l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, où il est désormais pleinement intégré à l’activité de l’École d’Orgue en Morbihan.

Visite réalisée par Mickaël Gaborieau, organiste co-titulaire de la basilique et enseignant.

Réservation obligatoire

Rdv dans le cloître, l’organiste viendra y chercher les participants. .

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon