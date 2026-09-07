Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen, Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Visite découverte et démonstration de l’orgue Muhleisen Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Visites à 14h -15h – 16h.
Gratuit mais réservation obligatoire / limité à 20 personnes par séance.
Rdv dans le cloître, où l’organiste viendra chercher les participants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découverte du magnifique orgue Mulheisen, installé à Sainte-Anne-d’Auray grâce à la Fondation du Patrimoine.
Offert par un particulier, il a été installé dans l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, où il est désormais pleinement intégré à l’activité de l’École d’Orgue en Morbihan.
Visite réalisée par Mickaël Gaborieau, organiste co-titulaire de la basilique et enseignant.
Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 57 32 https://academie-musique-arts-sacres.fr/ [{« type »: « email », « value »: « animations@admas.fr »}] [{« link »: « https://academie-musique-arts-sacres.fr/lecole-dorgue/ »}]
Découverte de l’orgue Mulheisen, installé à Sainte-Anne-d’Auray grâce à la Fondation du Patrimoine.
©Emmanuel Pottier
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