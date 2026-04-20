VISITE DÉCOUVERTE ET PARCOURS SENSORIEL AU JARDIN Montpellier
VISITE DÉCOUVERTE ET PARCOURS SENSORIEL AU JARDIN Montpellier samedi 6 juin 2026.
Montpellier
VISITE DÉCOUVERTE ET PARCOURS SENSORIEL AU JARDIN
1bis Rue du Jardin de la Reine Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Le Jardin de la Reine s’inscrit dans le cadre du Jardin des Plantes de Montpellier, le plus ancien jardin botanique de France et l’un des premiers d’Europe.
Le Jardin de la Reine s’inscrit dans le cadre du Jardin des Plantes de Montpellier, le plus ancien jardin botanique de France et l’un des premiers d’Europe.
À l’origine parcelle d’expérimentation de Pierre Richer de Belleval, pionnier de la botanique moderne, ce jardin chargé d’histoire est aujourd’hui un lieu culturel et un espace d’éducation à la biodiversité insectes, oiseaux, plantes médicinales, aromatiques… et désormais tinctoriales.
Visite commentée par les membres de l’association gestionnaire, pour découvrir la richesse de ce lieu unique.
Accessibilité
Handicap moteur
Informations
Gratuit. Entrée libre. .
1bis Rue du Jardin de la Reine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : VISITE DÉCOUVERTE ET PARCOURS SENSORIEL AU JARDIN
The Jardin de la Reine is part of the Jardin des Plantes de Montpellier, the oldest botanical garden in France and one of the first in Europe.
L’événement VISITE DÉCOUVERTE ET PARCOURS SENSORIEL AU JARDIN Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
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