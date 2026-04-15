Visite découverte : les jardins des plans-reliefs, Musée des Plans-Reliefs, Paris

Visite découverte : les jardins des plans-reliefs 6 et 7 juin Musée des Plans-Reliefs Paris

Visite gratuite sur présentation d’un billet d’entrée (le visiteur doit acheter son billet d’entrée, seule la visite guidée est gratuite), sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découvrez une collection unique de maquettes des villes fortifiées de France et leur campagne environnante, réalisées entre les règnes de Louis XIV et Napoléon III. Les maquettes représentent, entre autres, la végétation des villes et des jardins à l’échelle du 1/600 ! Une multitude de détails sont à découvrir lors de cette visite. Rendez-vous le jour même directement à l’accueil du musée, au 4e étage de l’entrée Orient.

Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 PARIS Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 06 61 71 11 69 https://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ Situé dans l’Hôtel des Invalides au 4e étage de la cour d’honneur, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes. Celles-ci ont été réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600) et avec les mêmes techniques (bois, sable, soie, papier…). Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d’État. Aujourd’hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu’ils représentent et un précieux outil pédagogique. Les maquettes donnent une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Vous découvrirez ainsi le visage du Mont Saint-Michel à l’époque de Louis XIV ou celui de Bayonne au début du XIXe siècle. Accès: M13 Varenne M8 La Tour Maubourg RER C Invalides Bus 28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93

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© Musée des Plans-Reliefs / G. Froger