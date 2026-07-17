Visite découverte : Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac
vendredi 18 septembre 2026 · Maison Bache-Gabrielsen · Cognac
Informations pratiques
Visite découverte : Maison Bache-Gabrielsen 18 et 19 septembre Maison Bache-Gabrielsen Charente
Gratuit. Limité à 20 personnes, anglais ou français, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Visite-découverte de l’histoire de la Maison et des grandes étapes de l’élaboration du cognac.
Le parcours comprend la visite des chais, une présentation des savoir-faire, puis se conclut par une dégustation de cognac VSOP, de cognac XO et de pineau.
Maison Bache-Gabrielsen 5 rue Louis Dominique, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 07 45 https://bache-gabrielsen.com/visites/ https://www.facebook.com/bachegabrielsencognac;https://www.instagram.com/bachegabrielsencognac/ [{« type »: « phone », « value »: « 0545320745 »}, {« type »: « email », « value »: « visites-accueil@bache-gabrielsen.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://bache-gabrielsen.com/visites/ »}] Maison de cognac historique et familiale, en activité depuis 1905. La 4ème génération de la famille Bache-Gabrielsen vous ouvre les portes de la Maison familiale et vous accueille pour une découverte du cognac.
Visite découverte de l’histoire de la maison et des grandes étapes de l’élaboration du cognac. Le parcours inclut la visite des chais, une présentation du savoir-faire et se conclut par une (VSOP,…
©Theo Schuman
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