Visite découverte, Musée du temps, Besançon

Informations pratiques

Visite découverte 19 et 20 septembre Musée du temps Doubs

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Accompagnés par un médiateur ou une médiatrice, découvrez ou redécouvrez les collections permanentes du musée et laissez-vous guider à travers les siècles, au croisement de l’histoire, des sciences et des arts. Du Palais Granvelle, témoin majeur du passé bisontin, aux collections horlogères, jusqu’à l’hypnotique pendule de Foucault, chaque visite est une nouvelle exploration.

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878150 https://www.mdt.besancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] Au cœur de Besançon, représenté sur les deux grandes vues cavalières de la Cité, le Palais Granvelle abrite le musée du Temps. Construit entre 1533 et 1542, l’édifice est connu comme l’un des plus beaux de la Renaissance française. Il s’agit à l’origine d’un bâtiment privé, d’une demeure d’apparat construite pour Nicolas Perrenot de Granvelle, garde des Sceaux de Charles Quint. Tour à tour demeure privée, résidence du gouverneur de la Ville, ou même utilisé comme immeuble locatif, le Palais Granvelle est un des premiers édifices français à être classé monument historique, dès 1842. Lignes de bus, parking à proximité.

Accompagnés par un médiateur ou une médiatrice, découvrez ou redécouvrez les collections permanentes du musée et laissez-vous guider à travers les siècles, au croisement de l’histoire, des sciences…