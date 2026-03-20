Visite d’entreprise Tanneries du Puy Tanneries du Puy Chadrac

Visite d’entreprise Tanneries du Puy

Tanneries du Puy 14 boulevard de la Petite Mer Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 10:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Découvrez les tanneries du Puy dans le cadre visites des EPV ! Fondées en 1946, les Tanneries du Puy sont reconnues mondialement pour leur savoir-faire d’exception dans la fabrication du cuir de veau haut de gamme.

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Tanneries du Puy 14 boulevard de la Petite Mer Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover the Tanneries du Puy as part of the EPV tour! Founded in 1946, the Tanneries du Puy are world-renowned for their exceptional expertise in the manufacture of top-of-the-range calf leather.

L’événement Visite d’entreprise Tanneries du Puy Chadrac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay