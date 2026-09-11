Visite des archives municipales de la ville de Montluçon, Médiathèque de Montluçon, Montluçon

Informations pratiques

Visite des archives municipales de la ville de Montluçon Samedi 19 septembre, 10h30, 12h30, 14h30 Médiathèque de Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visitez les coulisses des archives municipales de la ville de Montluçon sur le thème de l’édition 2026 des JEP du patrimoine photographique.

Médiathèque de Montluçon 27 rue des faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 54 45 »}]

Visitez les coulisses des archives municipales de la ville de Montluçon sur le thème de l’édition 2026 des JEP du patrimoine photographique.

©Ministère de la Culture