Visite des archives municipales de la ville de Montluçon, Médiathèque de Montluçon, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Montluçon · Montluçon
Informations pratiques
Visite des archives municipales de la ville de Montluçon Samedi 19 septembre, 10h30, 12h30, 14h30 Médiathèque de Montluçon Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visitez les coulisses des archives municipales de la ville de Montluçon sur le thème de l’édition 2026 des JEP du patrimoine photographique.
Médiathèque de Montluçon 27 rue des faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 54 45 »}]
Visitez les coulisses des archives municipales de la ville de Montluçon sur le thème de l’édition 2026 des JEP du patrimoine photographique.
©Ministère de la Culture
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Concert Jérémy Frérot Rue du Château Montluçon 11 septembre 2026
- Salon du Tatouage CS 81144 Montluçon 12 septembre 2026
- Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon 12 septembre 2026
- Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon 12 septembre 2026
- Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon Montluçon 13 septembre 2026