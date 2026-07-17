UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orléans

Visite des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales et métropolitaines d'Orléans · Orléans

Visite des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives municipales et métropolitaines d'Orléans
Adresse
5 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans, France
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
Limité à 15 personnes

Visite des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archives municipales et métropolitaines d’Orléans Loiret

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez à la rencontre des archivistes des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans pour une présentation de leur métier et de leurs missions. Une invitation à découvrir la salle de lecture, les dépôts, ainsi qu’une grande diversité de documents d’archives en lien avec la thématique « Patrimoine en péril ».

Archives municipales et métropolitaines d’Orléans 5 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238792369 https://archives.orleans-metropole.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 23 69 »}]
Venez à la rencontre des archivistes des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans pour une présentation de leur métier et de leurs missions.

Service des Archives d’Orléans, magasin n°12. Cliché Christelle Bruant, 2022.

À voir aussi à Orleans (Loiret)