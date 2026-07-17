Visite des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Visite des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archives municipales et métropolitaines d’Orléans Loiret

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez à la rencontre des archivistes des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans pour une présentation de leur métier et de leurs missions. Une invitation à découvrir la salle de lecture, les dépôts, ainsi qu’une grande diversité de documents d’archives en lien avec la thématique « Patrimoine en péril ».

Archives municipales et métropolitaines d’Orléans 5 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238792369 https://archives.orleans-metropole.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 23 69 »}]

Venez à la rencontre des archivistes des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans pour une présentation de leur métier et de leurs missions.

Service des Archives d’Orléans, magasin n°12. Cliché Christelle Bruant, 2022.