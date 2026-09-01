Visite des Archives municipales Villefranche-sur-Saône
dimanche 20 septembre 2026 · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Villefranche-sur-Saône
Visite des Archives municipales
Archives municipales, Allée des teinturiers Villefranche-sur-Saône Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Ici et là les marchés caladois
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Archives municipales, Allée des teinturiers Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 07 23 89 archives@villefranche.net
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English :
%AB Here and There: The Markets of Caladois %BB
L’événement Visite des Archives municipales Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-15 par Beaujolais Tourisme
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