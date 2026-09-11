Visite des archives régionales, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite des archives régionales 19 et 20 septembre Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

groupes de 12 personnes maximum, Départ toutes les heures, derniers départs le samedi à 17h et le dimanche à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le service Archives et Stratégie de l’information de la Région Grand Est collecte, traite, conserve, communique et valorise les archives et les documents d’activité des services et de la collectivité et de ses organismes associés. Les archives ouvrent leurs portes pour une visite unique, d’une partie des sous-sols de l’Hôtel de Région et d’une salle d’archives. Cette visite a pour objectif d’explorer une partie méconnue de l’Hôtel de Région, ainsi que de faire connaître et valoriser les archives régionales, notamment la pluralité des supports conservés : archives papier, audiovisuelles, sonores, figurées, objets, archives numériques.

Durée : 30 min.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

Le service Archives et Stratégie de l’information de la Région Grand Est collecte, traite, conserve, communique et valorise les archives et les documents d’activité des services et de la collectivité…

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