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AGENDA · Laval

Visite des Bains-Douches municipaux Laval

mardi 28 juillet 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
32 Quai Albert Goupil
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Visite des Bains-Douches municipaux

32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19

(re)Découvrez les Bains-Douches
Véritable joyau de l’architecture Art déco, ce bâtiment remarquable séduit par ses mosaïques réalisées par l’atelier Odorico. Il accueille tout l’été une exposition temporaire qui permet également de redécouvrir ce lieu singulier du patrimoine local.

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le lundi et le dimanche matin
Les 14 juillet et 15 août ouverture de 14h à 18h uniquement   .

32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

(Re)Discover Les Bains-Douches

L’événement Visite des Bains-Douches municipaux Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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